Вида рассчитывал на $ 3 млн в год по новому контракту с киевским «Динамо»

Хорватский защитник киевского «Динамо» Домагой Вида был готов подписать новый контракт с вице-чемпионами Украины, однако рассчитывал зарабатывать $ 3 млн в год, что не устроило руководство клуба. Такими сведениями располагает украинское издание Sportarena.
Срок действия текущего соглашения 28-летнего хорвата с киевлянами истекает 31 декабря текущего года, президент «Динамо» Игорь Суркис дал понять, что на таких условиях не будет заключать новый контракт с Видой, а его клуб в январе выйдет на трансферный рынок.
В персоне Виды заинтересован в том числе «Бешикташ». Игрок защищает цвета киевского «Динамо» с января 2013 года после перехода из загребского «Динамо» за € 5 млн.
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