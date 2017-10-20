Защитнику киевского «Динамо» Виде наложили 10 швов, сотрясения мозга нет

Главный врач киевского «Динамо» Леонид Миронов рассказал о состоянии защитника украинского клуба Домагоя Виды.
Хорватский футболист получил травму в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Янг Бойз» (2:2).
«С Видой, к счастью, всё нормально: зашили рану, наложили около 10 швов, обработали место столкновения, сверху обезопасили стерильной повязкой. Сотрясения головного мозга нет, консультация с нейрохирургом и контрольные снимки показали, что с Домагоем всё нормально. Со стороны, конечно, всё выглядело очень страшно, было много крови, но это естественно, поскольку кожный покров волосистой части головы очень обильно снабжён артериями, там много сосудов.
Пару дней наш футболист пропустит, а дальше посмотрим. Не стану загадывать наперёд, поскольку участие в тренировках будет зависеть от самого Виды, его состояния и самочувствия. Что касается возможности его участия в воскресном матче с «Шахтёром», оценил бы её 50 на 50», — приводит слова Миронова официальный сайт «Динамо».
Фотографию Виды можно посмотреть в «инстаграме» киевского «Динамо».