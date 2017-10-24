Роналду – лучший футболист, Зидан – лучший тренер. Фото с вручения наград ФИФА

23 октября в лондонском эстрадном театре «Палладиум» прошла церемония вручения наград ФИФА. Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2017 года. Он опередил в споре за это звание Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («Барселона»/«ПСЖ»). Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан стал лучшим тренером 2017 года. В споре за это звание он опередил главного тренера «Челси» Антонио Конте и рулевого «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетиелей фотографии с гала-вечера ФИФА, подготовленные фотокорреспондентами в Лондоне.