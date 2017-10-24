Бубнов: «Локомотив» абсолютно заслуженно занимает первое место в РФПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 14-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (2:0).
«Железнодорожники» лишний раз доказали, что они быстро отходят после неудачных результатов. Не зря Сёмин отмечал, что у него опытный и сплочённый коллектив. Игра «Локомотива» значительно лучше сбалансирована, чем у «Краснодара». «Быки» не очень надёжно играют в обороне, постоянно пропускают первыми, а потом не могут взломать организованную защиту соперника. Так было с ЦСКА и теперь с «Локомотивом». При этом «Краснодар» много контролирует мяч, но без обострений, что напоминает игру в «квадрат». Команда мало пользуется флангами, а в середине Смолов остаётся по большому счёту в одиночестве.
Очевидно, что после пяти поражений кряду настроение в команде не лучшее. Такие чёрные полосы сказываются на уверенности в своих силах – недаром после «Локомотива» Шалимов говорил о психологическом состоянии подопечных. Если «Краснодар» продолжит терять очки в таком режиме, то руководство будет вынуждено принять меры. Не могу сказать, подействует ли тренерская перестановка на команду, не зная ситуацию изнутри. Но это решение напросится, если результаты в ближайшее время не улучшатся.
Пожалуй, можно даже сказать, что москвичи абсолютно заслуженно занимают первую строчку в таблице. Столичный клуб идёт по дистанции ровно, без затяжных неудачных серий. Если бы не обидные осечки с «Тосно», «Амкаром» и «Уфой», у «Локо» сейчас и вовсе был бы солидный отрыв. Думаю, с возвращением Ари игра команды будет более яркой, так что «железнодорожники» ещё прибавят», — приводит слова Бубнова Sportbox.