Бонуччи: разочарован, что пропущу матч с «Ювентусом», но такова судьба

Капитан «Милана» Леонардо Бонуччи прокомментировал инцидент, произошедший в матче 9-го тура Серии А между ним и защитником «Дженоа» Алеандро Рози, которого он ударил локтем в лицо. За этот фол Бонуччи получил прямую красную карточку уже на 25-й минуте и, скорее всего, будет дисквалифицирован на два матча — с «Кьево» (25 октября) и с «Ювентусом» (28 октября).
«Сожалею, что так вышло. Я не хотел ударить Рози, а пытался уйти от его опеки. Но получилось то, что получилось. Это было неумышленно, я извинился перед ним после матча. Разочарован, что пропущу игру с «Ювентусом», но такова судьба. Во время дисквалификации буду работать и постараюсь вернуться на поле в лучшей форме», – приводит слова Бонуччи Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.