Бонуччи будет дисквалифицирован на 2 матча и пропустит встречу с «Ювентусом»

Экс-защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, который минувшим летом перешёл в «Милан», скорее всего, пропустит матч 11-го тура Серии А со своим бывшим клубом. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.
Леонардо Бонуччи был удалён в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Дженоа» (0:0), получив прямую красную карточку на 25-й минуте. Защитник локтем ударил игрока соперника. Ожидается, что за такой поступок Бонуччи будет дисквалифицирован на два матча.
Таким образом, 30-летний футболист пропустит матч не только с «Кьево» (25 октября), но и с «Ювентусом» (28 октября).
«Милан» сыграл вничью с «Дженоа», увеличив серию без побед до четырёх матчей