Перес: уверен, Роналду завершит карьеру в «Реале»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не рассматривает возможность перехода нападающего Криштиану Роналду в другой клуб. Глава «Королевского клуба» сказал об этом после того, как футболист сборной Португалии получил награду лучшему игроку 2017 года по версии ФИФА,
«У Роналду контракт с «Реалом». То есть у него полностью стабильное будущее. Криштиану стал лучшим, и сегодня мне бы не хотелось говорить на тему о его будущем. Когда мы в последний раз продлили с ним контракт, он был доволен. Мы все очень довольны им, и я уверен, что Роналду завершит карьеру в «Реале», — приводит слова Переса AS.
Контракт Роналду с испанским грандом в силе до лета 2021 года.
Криштиану Роналду — лучший футболист 2017 года