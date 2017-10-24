Г. Зотов: думаю, «Рубин» в матче с «Крыльями Советов» ничего нового не покажет

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России с «Рубином».
«Бердыев давно работает в РФПЛ. Все команды, что у него были, играли в пять защитников и на контратаках. Я думаю, ничего нового они не покажут. Знаем, как играет «Рубин». Осталось самим полностью отработать и хорошо отыграть.
Проводим теоретические занятия, на поле смотрим, как правильно передвигаться, как избежать ошибок, которые допускали. Готовимся к «Рубину», будем играть только на победу. Очень хороший шанс реабилитироваться перед болельщиками. Будем выкладываться по полной, чтобы порадовать фанатов и самих себя», — сказал Зотов в беседе с пресс-службой клуба.
Матч «Рубин» — «Крылья Советов» состоится 25 октября. Начало – в 19:00 мск.