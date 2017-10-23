А. Тихонов: «Крылья Советов» и «Рубин» сейчас находятся на разных полюсах

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России с «Рубином», который будет сыгран в Казани.
«Всё нормально, единственное, психологическое состояние, наверное, не лучшее, потому что последние матчи мы не выигрываем, да и игра не сильно впечатляет. Функционально и физически ребята готовы. Единственное, сказывается неуверенность, которая появилась в последних играх.
Но Кубок России – это другой турнир. Команда Премьер-Лиги, отличный стадион, думаю, с эмоциями у ребят всё будет хорошо. Конечно, игра будет тяжёлая, но мы готовимся.
Сейчас мы находимся на разных полюсах. Дерби есть дерби, но команда Бердыева будет рваться завоевать кубок, дающий право играть в Лиге Европы. У нас же задача — выходить, показывать игру и по возможности обыграть «Рубин». Мы едем в Казань не отбывать номер.
Проводим теоретические занятия и на поле проводим. Пытаемся исправить свои ошибки, и надеюсь, исправим их», — сказал Тихонов в беседе с пресс-службой клуба.
Матч «Рубин» — «Крылья Советов» состоится 25 октября. Начало – в 19:00 мск.