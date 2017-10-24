Кроос: «Бавария» с Хайнкесом может побороться за победу в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Тони Кроос, который ранее работал под руководством Юппа Хайнкеса в «Баварии», считает, что мюнхенцы способны побороться за победу в Лиге чемпионов, если покажут своё истинное лицо.
«Все знают, что у меня хорошие отношения с Юппом Хайнкесом и что я доверяю ему. Это как глоток свежего воздуха. Что касается шансов на победу в Лиге чемпионов под руководством Хайнкеса, то он уже выигрывал её. В этом сезоне мы видели две разные «Баварии». Если они покажут своё истинное лицо, конечно, они будут лучшими и могут побороться за победу в ЛЧ», — цитирует Крооса Sport Bild.
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