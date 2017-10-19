Хайнкес установил новые правила поведения для игроков «Баварии»

Новый главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес установил новые правила поведения для футболистов команды, сообщает Sport Bild.
Хайнкес применял эти же правила и в сезоне-2012/13, когда «Бавария» выиграла чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.
Во-первых, Хайнкес запретил использование мобильных телефонов в раздевалке. Теперь они могут использоваться лишь от случая к случаю. Также Хайнкес придаёт большое значение вежливости и пунктуальности. Игроки при встрече должны приветствовать каждого сотрудника клуба. Кроме того, в раздевалке все должны сами убирать свои шкафы после того, как переоделись. К этому добавляются две тренировки в неделю с тренером по физической подготовке. Игроки должны работать над растяжкой и делать упражнения, способствующие большей стабильности.