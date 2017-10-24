Защитник «Тосно» Шахов вернулся в общую группу

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Тосно» Виталий Шахов полностью оправился от травмы, полученной перед матчем 13-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги с «Амкаром». Тогда на разминке перед игрой футболист повредил мышцу передней поверхности бедра.
На восстановление ушло около недели, уже несколько дней Шахов работает в общей группе без каких-либо ограничений. Ожидается, что завтра, 25 октября, игрок сможет принять участие в домашней встрече 1/8 финала Кубка России, в которой «Тосно» сыграет с «Томью».
Защитник «Тосно» Шахов получил травму бедра и пропустит около двух недель