Защитник «Тосно» Шахов получил травму бедра и пропустит около двух недель

По информации «Чемпионата», защитник «Тосно» Виталий Шахов получил травму передней мышцы бедра на разминке перед матчем 13-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги с «Амкаром». Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 0:0.
По предварительной информации, срок восстановления игрока составит около двух недель. Точные сроки выздоровления станут известны после медицинского обследования.
В нынешнем сезоне РФПЛ 26-летний Шахов провел 10 матчей, получил две желтые и одну красную карточки.
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