Роббен в отсутствие Мюллера будет капитаном «Баварии»

Полузащитник Арьен Роббен будет капитаном «Баварии» до тех пор, пока из-за травмы будет отсутствовать нападающий Томас Мюллер. Об этом сегодня сообщил главный тренер мюнхенского клуба Юпп Хайнкес.
Мюллер пробудет в лазарете три недели, а не шесть, как сообщалось ранее. В матче 9-го тура Бундеслиги против «Гамбурга» (1:0) он получил травму. Впоследствии у него был диагностирован разрыв мышечного волокна в верхней поверхности бедра.
Таким образом, Мюллер точно не сыграет в Бундеслиге с «Лейпцигом» (28 октября) и дортмундской «Боруссией» (4 ноября).
В «Баварии» сообщили, что Мюллер пропустит около трёх недель