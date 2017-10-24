Лебедев: главный плюс «Локомотива» — это Сёмин, он умеет сплотить команду

Член исполкома РФС и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев поделился впечатлениями от прошедшего матча 14-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром». Подопечные Юрия Сёмина одержали дома победу со счётом 2:0.
«У «Локомотива» впереди очень важные три матча – с «Зенитом», «Шерифом» и ЦСКА. Это будет проверка амбиций на золотые медали. Во многом определяющим станет матч в Санкт-Петербурге. Команда Манчини амбициозна, да и в Питере всегда непросто играть. Хочется победы от «Локо», который всегда собирается на такие матчи. «Спартак» на «Открытие Арене» обыгран, как и ЦСКА на «ВЭБ Арене». Команда Юрия Сёмина хорошо показывает себя в этом сезоне на выезде, поэтому надеюсь, что и против «Зенита» покажет всё, на что способен.
Тренерское мастерство Юрия Сёмина привело к тому, что «Локомотив» вновь возглавляет турнирную таблицу. Он доказал, что из ничего может сделать конфетку. У «Локомотива» не такая большая «скамейка», как у «Зенита». Нет ярких звёзд, которые в одиночку способны решить исход матча, нет огромного финансирования, и есть проблемы с финансовым фэйр-плей. Но главный плюс «Локо» — Сёмин и его умение сплотить коллектив. При отсутствии ярких звёзд «Локо» выступает как единое целое», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.