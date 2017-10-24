«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с Де Брёйне

Руководство «Манчестер Сити» намерено продлить контракт с полузащитником Кевином Де Брёйне. Goal сообщает, что стороны близки к договорённости. Переговоры начались ещё в сентябре и прошли гладко. Де Брёйне, в услугах которого заинтересован «ПСЖ», доволен жизнью в «Манчестер Сити» и рад работать под руководством Хосепа Гвардиолы.
Ранее агент 26-летнего футболиста сообщил, что намерен встретиться с руководством «МС», чтобы обсудить последние детали нового контракта. Ожидается, что бельгиец по новому соглашению будет зарабатывать более £ 250 тыс. (€ 280 тыс.) в неделю.
Контракт Кевина Де Брёйне с манкунианцами действует до лета 2021 года.
Агент: при новом контракте Де Брёйне будем ориентироваться на зарплату Мбаппе