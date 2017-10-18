Агент: при новом контракте Де Брёйне будем ориентироваться на зарплату Мбаппе

Патрик Де Костер, агент полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне, ответил на вопрос о возможном продлении контракта своего клиента.
«В ближайшие месяцы я встречусь с «Сити», чтобы прояснить, как будет выглядеть улучшенный и продлённый контракт.
Я не могу сказать что-то о зарплате. Но если вы знаете, сколько получают Килиан Мбаппе и Неймар, вы можете представить, о каких суммах идёт речь», — сказал агент в интервью Radio CRC.
Действующий контракт Кевина Де Брёйне рассчитан до лета 2021 года.
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