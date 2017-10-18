100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Агент: при новом контракте Де Брёйне будем ориентироваться на зарплату Мбаппе

18 октября 2017, среда. 17:23 Футбол

Патрик Де Костер, агент полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне, ответил на вопрос о возможном продлении контракта своего клиента.

«В ближайшие месяцы я встречусь с «Сити», чтобы прояснить, как будет выглядеть улучшенный и продлённый контракт.

Я не могу сказать что-то о зарплате. Но если вы знаете, сколько получают Килиан Мбаппе и Неймар, вы можете представить, о каких суммах идёт речь», — сказал агент в интервью Radio CRC.

Действующий контракт Кевина Де Брёйне рассчитан до лета 2021 года.

Агент: в будущем Де Брёйне достигнет признания Месси и Роналду
Источник: Radio CRC Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити ФК ПСЖ Кевин Де Брёйне Килиан Мбаппе Неймар
Новости. Футбол
18 октября 2017, среда
17:40 Черышев: если всё пойдёт как надо, у меня появится шанс выступить на ЧМ-2018
17:40 «Кальяри» объявил имя нового главного тренера
17:35 ЦСКА, «Эвертон», «Фенербахче» заинтересованы в переходе форварда «Црвены Звезды»
17:30 Боков: нужно сделать так, чтобы «Базель» плясал под дудку ЦСКА
17:23 Агент: при новом контракте Де Брёйне будем ориентироваться на зарплату Мбаппе
17:11 Дзаппакоста: матч с «Ромой» — шанс «Челси» реабилитироваться после неудачи в АПЛ
17:05 Андреас Перейра лишён водительских прав на 8 месяцев за превышение скорости
16:58 Ибрагимович тренируется с основой «МЮ» с небольшими ограничениями
16:52 Пономарёв: прогнозирую победу ЦСКА над «Базелем» со счётом 1:0
16:33 Защитник сборной Ганы на ЧМ среди юношей не попал по пустым воротам
16:31 «Амкар» показал, как правильно болеть за свою команду
16:24 «Урал» провёл товарищеский матч с заключёнными
16:22 Павлов сменил Есипова на посту главного тренера «Ротора-Волгоград»
16:13 Ребров: и через много лет все будут вспоминать игру «Спартака» против «Севильи»
16:04 На автобус «Спартака» вписаны имена фанатов, не пропустивших матчи сезона-16/17
16:03 ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей за использование фанатами пиротехники
16:00 КДК оштрафовал Кучука и Гаджиева на 30 тыс. рублей по итогам 13-го тура РФПЛ
15:53 ЦСКА уступил «Базелю» в Юношеской лиге УЕФА, потерпев третье поражение подряд
15:48 Кришито: в этом сезоне лидер «Зенита» — Кокорин, он в потрясающей форме
15:40 «Шанхай СИПГ» с Халком в составе уступил «Ураве» и не вышел в финал азиатской ЛЧ
15:36 Перес: не представляю Ла Лигу без «Барселоны»
15:25 Женская сборная Дании из-за финансов отказалась играть в отборочном матче ЧМ
15:19 Португальские СМИ ошибочно включили Акинфеева в состав «МЮ» на матч с «Бенфикой»
15:18 Федун оговорился, назвав Пашалича Палашичем
15:13 Пашалич: какая ночь была вчера! Большая победа «Спартака» над «Севильей»
15:01 ЦСКА — «Базель»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
14:52 Р. Сигурдссон: мне кажется, время России настанет уже скоро
14:41 Нигматуллин: ЦСКА по традиции пропустит, но выиграет у «Базеля»
14:33 Мэр Калининграда попросил горожан уехать на время ЧМ-2018 и не бить иностранцев
14:28 Дзадза признан лучшим игроком Ла Лиги в сентябре
14:21 CAS отклонил иск Хацкевича к Ассоциации «Белорусская федерация футбола»
14:15 Игрок «Севильи» Эскудеро назвал поражение 1:5 от «Спартака» несчастным случаем
14:14 Полузащитник «Крыльев Советов» Чочиев может перейти в «Оренбург»
14:05 Карякин: до сих пор под впечатлением от матча «Спартака» и «Севильи»
13:58 Симонян: Мельгарехо – это «скорая помощь» для «Спартака»
13:46 Минспорт Московской области: будем рады принять у себя Месси и других звёзд
13:37 Промес опередил Ширко по количеству голов за «Спартак»
13:34 Плетикоса: матч с «Севильей» — это великая победа «Спартака»
13:32 Кучаев – о голе между ног де Хеа: ребята шутили, что такой гол идёт за четыре
13:24 Фанаты «Краснодара» решили прекратить бойкот и вернуться на стадион
13:18 Хавбек «Базеля»: в играх с ЦСКА можем заложить фундамент под выход в плей-офф ЛЧ
13:17 Пресс-служба УЕФА — о Роналду: так любит Лигу чемпионов, что поёт её гимн
13:04 Манчини: не знаю, почему поле на стадионе «Зенита» не заменили во время паузы
12:59 Кьеллини: Буффон заслуживает награду лучшего вратаря в мире
12:52 Манчини: все игроки чувствуют себя хорошо и готовы сыграть с «Русенборгом»
Все новости RSS
Партнерский контент