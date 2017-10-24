ФИФА не имеет претензий к «Ювентусу» по трансферу Погба в «Манчестер Юнайтед»

ФИФА не имеет претензий к «Ювентусу» по трансферу полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказал президент туринского клуба Андреа Аньелли. В июне этого года ФИФА открыла дело в отношении «Ювентуса» о трансфере французского футболиста.
«Расследование ФИФА закончилось без каких-либо последствий для «Ювентуса». Клуб оправдан», — цитирует Аньелли Football Italia.
Ранее сообщалось, что агент игрока Мино Райола мог помочь Погба бесплатно перейти в «Ювентус» в 2012 году из «Манчестер Юнайтед», заключив соглашение, согласно которому в будущем он получит огромный процент от трансфера. Ранее сообщалось, что Райола заработал на трансфере Погба из туринского клуба в «МЮ» около € 31 млн. Общая сумма сделки составила € 105 млн.
ФИФА открыла дело в отношении «Ювентуса» о переходе Погба