Все матчи 10-го тура Серии А начнутся с чтения отрывка из дневника Анны Франк

Все матчи предстоящего 10-го тура чемпионата Италии начнутся с чтения отрывка из дневника Анны Франк в рамках акции против проявления расизма, ксенофобии и нетерпимости на стадионах страны, сообщает официальный сайт лиги.
22 октября «Лацио» на своём поле победил «Кальяри» (3:0) в матче 9-го тура чемпионата Италии. Фанаты римского клуба после игры оставили на трибуне болельщиков «Ромы» антисемитские граффити и изображение еврейской девочки Анны Франк, чей дневник, описывающий гонения со стороны нацистов во времена Второй мировой войны, стал бестселлером.
Встречи 10-го тура Серии А запланированы на 24 и 25 октября.
«Лацио» ежегодно будет отправлять по 200 своих фанатов на экскурсию в Освенцим