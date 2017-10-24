«Лацио» ежегодно будет отправлять по 200 своих фанатов на экскурсию в Освенцим

Президент «Лацио» Клаудио Лотито сообщил, что римский клуб ежегодно будет отправлять по 200 своих фанатов на экскурсию в бывший концентрационный лагерь в Освенциме.
«Сегодня я могу официально анонсировать начало новой инициативы «Лацио». Ежегодно мы будем организовывать экскурсию в Освенцим для 200 фанатов клуба с образовательной целью. Хотим, чтобы эти парни не забывали определённые эпизоды из истории и понимали её», — цитирует Лотито Football Italia.
22 октября «Лацио» на своём поле победил «Кальяри» (3:0) в матче 9-го тура чемпионата Италии. Фанаты римского клуба после игры оставили на трибуне болельщиков «Ромы» антисемитские граффити и изображения еврейской девочки Анны Франк, чей дневник, описывающий гонения со стороны нацистов во время Второй мировой войны, стал бестселлером.