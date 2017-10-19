Ригони: чтобы сделать ещё один хет-трик, надо ещё раз сфотографироваться с Месси

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал победу над «Русенборгом» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл норвежскую команду со счётом 3:1, а аргентинец оформил хет-трик.
«Мне подарили мяч в честь того, что я забил три гола. Я быстренько его взял, чтобы оставить на память, его подписала вся команда. Я хорошо себя чувствовал, был в отличной физической форме в этом матче. Конечно, голы придают дополнительной мотивации. В целом вся команда сегодня вышла с хорошим зарядом и ответственно подошла к матчу. Быстрый гол — это очень хорошо, он позволил сразу взять игру под контроль. Думаю, мы сегодня по всем параметрам превосходили соперника.
Все хотят сфотографироваться с Месси, для меня это памятное фото. Чтобы сделать ещё один хет-трик, надо ещё раз сфотографироваться с Месси. Это самое надёжное. Да, действительно, это мой первый хет-трик, до этого были только дубли. Конечно, это особенный момент для меня. Я вышел на новый уровень, буду стараться и дальше, чтобы сделать ещё не один хет-трик, а главное, буду работать на команду», — заявил Ригони, который также поделился ожиданиями от матча ближайшего тура РФПЛ с ЦСКА.
«Я никогда не играл с ЦСКА, никогда не видел их игры, мы будем готовиться к этому матчу, анализировать соперника, как и всегда. Ответственно подойдём к игре и будем стараться быть лучшими во всём», – передаёт слова Ригони корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Смотрите интервью с Ригони на «Чемпионате».
Посмотреть совместную фотографию Ригони и Месси можно в «твиттере» «Зенита».