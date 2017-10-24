Сычёв: лидерство «Локомотива» в РФПЛ не стало сюрпризом

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв, который с нынешнего сезона выступает за фарм-клуб «железнодорожников», команду «Казанка», во втором дивизионе, поделился мнением о лидерстве московской команды в турнирной таблице РФПЛ после 14 туров.
«Лидерство «Локомотива» не стало сюрпризом. Клуб работает как единый механизм, все нацелены на результат, команду тренирует такой опытный тренер, как Сёмин, и отсюда первое место. Весь клуб работает в едином направлении, у команды сейчас хорошая посещаемость, и я мечтаю о том, чтобы стадион заполнялся на 100%», — сказал Сычёв в эфире «Спорт FM».
Лебедев: главный плюс «Локомотива» — это Сёмин, он умеет сплотить команду