РФС подтвердил, что матч Россия — Испания состоится в Санкт-Петербурге

Российский футбольный союз на своём официальном сайте подтвердил, что товарищеский матч между сборными России и Испании пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» в одноимённом городе. Матч состоится 14 ноября, начало — в 21:45 мск.
Ранее президент РФС Виталий Мутко не подтверждал информацию испанской стороны о том, что матч состоится в Санкт-Петербурге.
Напомним, что 11 ноября подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Аргентины. Эта игра пройдёт в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 16:00 мск.
Мутко: испанцы поторопились, объявив, что игра с Россией пройдёт в Петербурге