А. Егоров: вратаря «Ростова» Песьякова надо было удалять за удар соперника

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров выразил мнение, что арбитр матча 14-го тура российской Премьер-Лиги «Тосно» — «Ростов» (1:1) Владимир Москалёв должен был удалять голкипера гостей Сергея Песьякова за удар полузащитника хозяев Нуну Роши.
«На 33-й минуте надо было давать пенальти и удалять Песьякова за удар соперника. Судья ошибочно показал игрокам по жёлтой карточке. Мяч в игре, один футболист бьёт другого по лицу. Роше можно было дать жёлтую карточку, но агрессии он не проявил, в отличие от Песьякова», — заявил Егоров в эфире программы «Свисток».
Также Егоров разобрал эпизод с пенальти в матче «Урал» — «Ахмат» (2:0). «На 2-й минуте „Ахмат“ получил право на пенальти. Мне сначала показалось, что был контакт в ногах, но сейчас кажется иначе. Пенальти можно назвать легковесным. Нужно знать, какую манеру судейства избрал главный арбитр», — отметил Егоров.