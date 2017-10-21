«Тосно» и «Ростов» сыграли вничью в Санкт-Петербурге

В матче 14-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге «Тосно» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 1:1.
Хозяева поля вышли вперёд на 17-й минуте — Евгений Марков переправил мяч в ворота головой в результате стандартного положения.
Отыграться гости сумели на 56-й минуте, когда Сверрир Ингасон реализовал пенальти, назначенный за фол на Александре Зуеве.
Подопечные Леонида Кучука сумели прервать серию из четырёх поражений кряду. При этом серия без побед «Ростова» составляет восемь матчей.
В таблице российского чемпионата «Тосно» (14 очков) занимает 13-е место, а «Ростов» (17) располагается на 11-й строчке.