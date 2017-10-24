Роналду: Россия всегда приносила мне удачу

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, после того как получил приз лучшему игроку 2017 года по версии ФИФА, в интервью официальному сайту организации рассказал о впечатлении от России, в которой следующим летом он вместе с национальной командой выступит на чемпионате мира.
«Несколько раз выступал в России. Там я выигрывал Лигу чемпионов. Эта страна всегда приносила мне удачу. Это не относится к нашему со сборной Португалии последнему участию в Кубке конфедераций, который мы не смогли выиграть. Однако этот турнир оказался полезным в плане опыта. Мы проиграли чилийцам в серии пенальти, что всегда является лотереей. Если посмотреть на это с позитивной стороны, то хорошо, что поражение случилось не во время чемпионата мира в России», — сказал Роналду.