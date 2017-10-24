Роналду сфотографировался на троне с призом лучшему игроку 2017 года

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию, на которой он сидит на троне и держит в руке приз лучшему футболисту 2017 года по версии Международной федерации футбола.
Вручение награды состоялось 23 октября, Роналду опередил в голосовании Лионеля Месси и Неймара. 32-летний португалец выиграл приз ФИФА The Best во второй раз подряд. Также 32-летний форвард по два раза выигрывал «Золотой мяч» и «Золотой мяч ФИФА» и один раз — награду «Игрок года ФИФА» в 2008 году.
Роналду — лучший игрок года по версии ФИФА. Кто-то сомневался?
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