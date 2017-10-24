Тимофеев: Аленичев — хороший человек, но тренер иногда должен уметь «напихать»

Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев поделился мнением, что помешало экс-наставнику красно-белых Дмитрию Аленичеву добиться успеха с командой.
«Возможно, Аленичев был слишком мягким. Как человек он хороший, но, мне кажется, тренер в определённые моменты должен уметь „напихать“, чтобы игрок, тем более русский, всё понял. А Дмитрий Анатольевич пытался корректно объяснить. Может быть, этого футболистам было недостаточно.
Были сборы, ничто не предвещало отставки. Затем мы не вышли в Лигу Европы, и Аленичева убрали. До этого не было ощущения, что его уволят. Когда проиграли АЕК, у меня был шок. В гостях видел, что соперник слабый, должны их проходить. Подумал: «Ничья на выезде — неплохой результат, дома должны побеждать». Дома мы не забиваем, не забиваем и пропускаем в концовке. Настоящая ж**а, что тут скажешь.
Что ни делается, всё к лучшему. Но в тот момент не было мыслей: «Спасибо, что Тричковски забил и тренера уволили». Несмотря на то что я при Аленичеве не играл, хорошо отношусь к Дмитрию Анатольевичу. У каждого тренера свои взгляды: каждый по-своему видит игру, состав. Тренер знает, кто ему нужен, а кто — нет. Прекрасно понимаю, что я не подошёл под тот стиль игры, который он видел. Ничего страшного, надо было просто продолжать работать», — сказал Тимофеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полное интервью с Артёмом Тимофеевым читайте на «Чемпионате» в скором времени.