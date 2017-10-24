Михайлович: Анна Франк? Не знаю, кто это, извините, я не читал газеты

Главного тренера «Торино» Синишу Михайловича попросили прокомментировать поведение фанатов «Лацио», которые оставили на стадионе «Олимпико» фотографии Анны Франк в форме «Ромы». Дневник Анны Франк, описывающий гонения со стороны нацистов во время Второй мировой войны, стал мировым бестселлером. Однако вопрос поставил Михайловича в тупик.
«Анна Франк? Не знаю, кто это, я не читал газеты, не могу говорить об этом, потому что не осведомлён по данному вопросу. Прошу прощения», — заявил 48-летний сербский специалист, чьи слова приводятся на сайте известного итальянского журналиста Альфредо Педуллы.
Самому молодому участнику антисемитской акции фанатов «Лацио» — 13 лет