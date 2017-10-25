«Ривер Плейт» одолел «Ланус» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес

Аргентинский «Ривер Плейт» одержал минимальную победу над соотечественниками из «Лануса» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча состоялась на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» в Буэнос-Айресе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий «Ривер Плейт» Игнасио Скокко.
Ответный матч пройдёт на поле «Лануса» 1 ноября. Победитель этого противостояния в финале Кубка Либертадорес сразится либо эквадорской с «Барселоной», либо с бразильским «Гремио».
«Ривер Плейт» забил 8 голов «Хорхе Вильстерманну» в ¼ финала Кубка Либертадорес