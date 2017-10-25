Гвардиола: без Браво «Ман Сити» не пробился бы в следующий раунд Кубка лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после встречи 4-го раунда Кубка английской лиги с «Вулверхэмптоном» (0:0, по пен. 4:1) выделил вратаря «горожан» Клаудио Браво, который отразил два пенальти в послематчевой серии.
«Браво дал нам шанс пройти в следующий раунд. Я очень рад за него, поскольку он очень усердно тренировался. Рад, что мы победили именно таким образом.
В прошлом сезоне Клаудио было нелегко, но он голкипер высокого уровня и справился с этим. Он выдал блестящую игру. Без него мы не пробились бы в следующий круг. Браво — большой профессионал и должен быть готов ко всему, ведь никогда не знаешь, что произойдёт на поле», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.
«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Вулверхэмптон» в матче Кубка лиги