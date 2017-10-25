Отец игрока «Валенсии» Гуэдеша: сыну хотелось бы пойти по стопам Роналду

Рожериу Гуэдеш, отец полузащитника «Валенсии» Гонсалу Гуэдеша, отметил, что у его сына далеко идущие планы. Португальский футболист намерен достичь на футбольном поле высот нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
«Моему сыну хотелось бы пойти по стопам Роналду. Криштиану служит для него целью, является его партнёром по сборной Португалии и футбольным кумиром. Кроме того, он неоднократно становился лучшим футболистом мира. Для молодых игроков Роналду является образцом, и это помогает им прогрессировать», — приводит слова Р. Гуэдеша Marca.
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