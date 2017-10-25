Спаллетти: сказал Квальярелле, что он стал для «Интера» занозой в заднице

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Сампдорией» (3:2) в матче 10-го тура Серии А. Отдельно Спаллетти отметил ветерана генуэзцев Фабио Квальяреллу, который отличился на 85-й минуте.
«Самый сильный эмоциональный отклик у меня вызывает поведение команды. Без сильной команды результатов не добиться. Сегодня мы сыграли хорошо, и я прежде всего счастлив за своих игроков. Они заслуживают этого внимания, потому что великолепные профессионалы. Сегодня нам повезло, действительно повезло. Несколько раз мяч мог залететь в ворота после стандартов, но порыв ветра направлял мяч в каркас ворот, что даёт нам повод говорить также и о невезении.
Это была отличная игра, причём не только на протяжении 60-70 минут. То, что соперник при наличии игроков уровня Квальяреллы или Капрари при равной игре может забить, – это абсолютно нормально.
Я уже сказал Квальярелле, что он был для нас занозой в заднице. Я также видел его перед игрой и уже тогда знал, что с ним будут проблемы», — приводит слова Спаллетти Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.