Юный фанат «Хаддерсфилда» отправил £ 5 фунтов автору гола в ворота «МЮ»

Юный болельщик «Хаддерсфилд Таун» отправил £ 5 фунтов автору одного из двух голов в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги. Речь идёт об австралийском полузащитнике Аароне Муе, который на 28-й минуте открыл счёт, положив начало победе (2:1).
BBC Sport пишет, что болельщик по имени Адам отправил футболисту письмо, а также деньги в качестве вознаграждения. Болельщик отметил, что Муй хорошо сыграл, забил гол и заслужил награду. Выяснилось, что £ 5 фунтов поклонник «Хаддерсфилда» нашёл на стадионе.
Директор клуба Шон Джарвис опубликовал фотографию письма в «Твиттере». Позже Аарон Муй сообщил, что готов встретиться с юным фанатом.
Фото письма можно посмотреть на странице директора «Хаддерсфилда» в «Твиттере».