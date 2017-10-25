В Кубке Румынии дебютировал футболист без руки. Произошло это в матче 1/16 финала между командами «Майовень» и «Петролул» (1:1 и 5:4 по пенальти).
В дополнительное время в составе «Петролула» на поле вышел полузащитник Космин Ламбру, который в детстве лишился левой руки. Для 19-летнего футболиста, появившегося на поле с протезом, это был дебют в составе «Петролула». Космин Ламбру в интервью румынскому изданию Gazeta Sporturilor вспомнил, при каких обстоятельствах лишился руки.
«Мы возвращались с друзьями домой и увидели, как занесло грузовик, который начал двигаться в мою сторону. Я поставил руку на забор, чтобы упереться, и попытался спрятаться, но грузовик прижал мне руку. Никогда не забуду этот момент. Мог остаться без правого предплечья, если бы опоздали с операцией. Этот случай мог лишить меня мечты стать по крайней мере уважаемым футболистом», — рассказал Ламбру.
Фото Космана Ламбру можно посмотреть на странице Sabah Spor в «Твиттере».