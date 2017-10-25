Самедов: пиротехника футболистам не мешает, но ракетницы видеть не хочется

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов дал интервью «Фратрии», в котором его спросили, насколько футболистам мешает пиротехника на трибунах.
«Абсолютно не мешает. Единственное, чего не хочется видеть, так это ракетницы. В Мариборе наблюдал за её полётом в судью со скамейки запасных. Хорошо, что не попала, иначе всё могло завершиться трагедией. Но если говорить про организованные шоу – это красиво. Если дым и спускается на поле, то отвлекает буквально на пару секунд», — сказал Самедов.
У Александра также поинтересовались, считает ли он наказание клубов проведением матчей без зрителей преступлением против футбола. «Думаю, да», — ответил футболист «Спартака».
«Спартак» получил наказание за поведение болельщиков в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» в виде штрафа на € 60 тыс. и запрета продавать билеты на следующий выездной матч команды в еврокубках.