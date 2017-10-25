Роналду и Рамос пропустят ближайший матч «Реала» в Кубке Испании

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду и защитник Серхио Рамос не помогут своей команде в выездном матче 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Фуэнлабрада», информирует Sport.es.
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан предоставил игрокам отдых. Роналду и Рамос также пропустили сегодняшнюю тренировку мадридского клуба.
Первый матч 1/16 финала Кубка Испании «Фуэнлабрада» — «Реал» состоится 26 октября в Фуэнлабраде. Ответная встреча между этими командами пройдёт 29 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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