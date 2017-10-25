Алвес попросил Переса не звонить ему после предложения играть за «Реал»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес в шутку попросил президента «Реала» Флорентино Переса больше ему не звонить. Об этом рассказал владелец мадридского клуба. Разговор между игроком и функционером состоялся после вручения премии лучшему футболисту мира по версии ФИФА.
«Я встретил Алвеса в коридоре, и, как всегда, он был приветлив. Мы немного пошутили. Я сказал, что он должен был играть за «Реал», а он ответил, чтобы я больше ему не звонил», — цитирует Переса Goal.
Дани Алвес с 2008 по 2016 год играл за «Барселону», принципиального соперника «Реала».
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