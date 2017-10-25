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Алвес попросил Переса не звонить ему после предложения играть за «Реал»

25 октября 2017, среда. 10:47 Футбол

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес в шутку попросил президента «Реала» Флорентино Переса больше ему не звонить. Об этом рассказал владелец мадридского клуба. Разговор между игроком и функционером состоялся после вручения премии лучшему футболисту мира по версии ФИФА.

«Я встретил Алвеса в коридоре, и, как всегда, он был приветлив. Мы немного пошутили. Я сказал, что он должен был играть за «Реал», а он ответил, чтобы я больше ему не звонил», — цитирует Переса Goal.

Дани Алвес с 2008 по 2016 год играл за «Барселону», принципиального соперника «Реала».

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
ФК ПСЖ ФК Реал Мадрид Дани Алвес Флорентино Перес
Новости. Футбол
25 октября 2017, среда
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