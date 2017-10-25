Пике подарил свою футболку поддержавшему его капеллану «Мурсии»

Защитник «Барселоны» Херард Пике перед первым матчем 1/16 финала Кубка Испании с «Мурсией» (3:0) подарил свою футболку капеллану Антонио Капрене, который работает в клубе третьего по силе испанского дивизиона.
По словам Капрены, он провёл беседу с Пике, в которой выразил ему свою поддержку. В последнее время игрока «Барселоны» освистывают на многих испанских стадионах из-за его поддержки прошедшего в Каталонии референдума об отделении от Испании.
«Я подошёл к нему перед игрой, чтобы выразить свою поддержку. Сказал, что, несмотря на свист на стадионах, которому он подвергается, он должен продолжать идти вперёд и быть тем игроком, которым был до сих пор», — рассказал капеллан.
Фото можно посмотреть в «твиттере» AS.
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