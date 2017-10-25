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«Севилья» — «Спартак»: испанцы продают билеты на гостевой сектор со скидкой 50%

25 октября 2017, среда. 19:08 Футбол

«Севилья» на своём официальном сайте опубликовала информацию для болельщиков по поводу продажи билетов на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (1 ноября).

Напомним, ранее УЕФА принял решение закрыть гостевой сектор на матче в Севилье из-за использования пиротехники болельщиками «Спартака» на матче с «Марибором» (1:1), который прошёл 13 сентября.

«Руководство „Севильи“ может подвергнуть санкциям болельщиков, которые будут уличены в попытке перепродажи билетов на матч против „Спартака“. В день матча возле стадиона будут проводиться „контрольные закупки“ и негласный контроль за болельщиками, которые будут пытаться перепродать билеты.

В связи с тем что УЕФА закрыл гостевой сектор для болельщиков «Спартака», мы установили 50% скидку при покупке билетов на данную трибуну для болельщиков «Севильи». Билеты, которые были куплены в открытом режиме, будут доступны для болельщиков вне зависимости от их гражданства. Но из-за ажиотажа вокруг матча вероятность того, что билеты останутся, очень мала", — сообщили в «Севилье».

Билеты на матч «Севилья» — «Спартак» не поступят в свободную продажу
Источник: Официальный сайт ФК "Севилья" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Севилья ФК Спартак Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
25 октября 2017, среда
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