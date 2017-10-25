Максименко: конечно, было волнение. Слукавил бы, сказав, что коленки не дрожали

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился впечатлениями от победы над «Спартаком-Нальчик» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
«Впечатления положительные. Немного подпортило впечатление то, что два мяча пропустили, а так — дебют удался: выиграли с крупным счетом. Как только приехал в «Спартак», начал представлять дебют за клуб. Всё, что ни делается, к лучшему, и своё время я сыграл.
Дня за два до матча тренер вратарей сказал, что сегодня сыграю. Уже сегодня готовился к игре, анализировал. Недооценки соперника не было, потому что в Кубке происходит много сюрпризов. Потеряли концентрацию и были за это наказаны.
Конечно, было волнение. Слукавил бы, сказав, что коленки не дрожали. Первые пять минут потряхивало, но после первого касания успокоился, когда у наших ворот состоялся момент.
Была ли возможность парировать пропущенные мячи? Думаю, каждый удар можно отбить. Конечно, к себе претензии есть. Давило, ведь это первая команда. Тренер вратарей, как и Селихов с Ребровым, говорил сыграть в свою игру, как умею», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.