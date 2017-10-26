Зеедорф рассказал, как перешёл из «Реала» в «Интер»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф рассказал, как в 1999 году перешёл из мадридского «Реала» в миланский «Интер». Футболисту позвонил экс-наставник нерадзурри Марчелло Липпи.
«Я слышал, что «Реал» ведёт переговоры с другими клубами о моей продаже. Клубу нужны были деньги, а я был самым дорогостоящим билетом. Так что мы решили расстаться. Я отдыхал в Бразилии, когда утром меня разбудил телефонный звонок. Липпи сказал, что хочет видеть меня в «Интере». Он сказал, что я буду играть позади Роналдо и Вьери. Я принял предложение и поехал в Италию. Это продлилось недолго, но было чем-то невероятным», — написал Зеедорф на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Зеедорф защищал цвета «Интера» с 2000 по 2002 год, после чего до 2012 года играл за «Милан».