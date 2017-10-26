Лам: открытость Хёнесса – его козырная карта, он всегда развивал «Баварию»

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам адресовал слова похвалы президенту клуба Ули Хёнессу. Последний предлагал Ламу после завершения карьеры пост спортивного директора в немецком гранде, однако Лам ответил отказом.
«Были интересные беседы с Хёнессом, в которых выявляются и различные мнения. Однако после этого мы вновь могли сесть и поговорить. Открытость Хёнесса – его козырная карта. И думаю, что многие должны признать и быть ему очень благодарны за это. Даже в спорных ситуациях Хёнесс всегда готов к диалогу. Хёнесс постоянно строил и развивал «Баварию» – как в спортивном, так и в экономическом аспекте», — цитирует Лама Die Deutsche Welle.
Лам: кое-что определённо изменил бы в менеджменте «Баварии»