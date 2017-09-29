Лам: кое-что определённо изменил бы в менеджменте «Баварии»

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам не представляет свою жизнь без футбола. Чемпион мира 2014 года отметил, что в дальнейшем хотел бы работать в этом виде спорта.
«Никогда не будет ни одной сферы, в которой я бы разбирался лучше, чем в футболе. Это моя ключевая компетенция и всегда останется таковой. Так что нет ничего, что бы помешало мне вернуться в футбол», — цитирует Лама Business Insider.
Относительно президента «Баварии» Ули Хёнесса и председателя правления клуба Карл-Хайнца Румменигге Лам сказал: «Они играли в футбол на самом высоком уровне и разбираются в своём деле на все сто процентов. И я обладаю познаниями в области футбола. Но не могу назвать Хёнесса своим учителем и кое-что определённо изменил бы в менеджменте «Баварии».
Ламу ранее предлагали стать спортивным директором «Баварии», но он предложение отклонил.