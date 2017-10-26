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Владелец «Арсенала»: я называю наш клуб великим

26 октября 2017, четверг. 09:09 Футбол

Владелец контрольного пакета акцией «Арсенала» Стэн Кронке признался, что считает лондонский клуб великим и высказал мнение, что «канониры» могут конкурировать сильнейшими командами мира. После 9 туров «Арсенал» занимает в таблице АПЛ пятое место.

«Мы хотим привлечь лучших игроков, держать в команде лучших футболистов. Я смотрел матч с «Эвертоном» (5:2), и они выглядели очень хорошо и играли действительно очень хорошо. Мы живём в замечательном городе, у нас прекрасный клуб с богатыми традициями и великим тренером, мы много тратим денег на игроков.

Мне нравятся традиции клуба, его великие игроки, и я называю наш клуб великим. Я верю, что «Арсенал» способен конкурировать на самом высоком уровне. Чувствую, что мы можем стать сильнее», – цитирует Кронке The Telegraph.

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Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Стэн Кронке
Новости. Футбол
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