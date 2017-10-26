Кронке о Венгере: менять тренеров легко, сложнее оставаться конкурентоспособным

Владелец контрольного пакета акцией «Арсенала» Стэн Кронке поделился мнением о многолетнем сотрудничестве с Арсеном Венгером, назвав причины, по которым французский специалист продолжает деятельность во главе тренерского штаба «канониров».
«Арсен силён, сосредоточен, и, полагаю, он не раз всё это демонстрировал. Мы всегда оцениваем и справедливо смотрим на все факторы. Когда принимаешь такие решения, то взвешиваешь множество факторов и надеешься, что действуешь. Думаю, мы это и сделали.
Легко менять тренеров, и это происходит постоянно. Но самое сложное — повторить успех и оставаться конкурентоспособным. Убеждён, Венгер размышлял над тем, хочет ли он продолжать. Арсен ориентирован на победу, он умён и хочет преуспеть в тех вещах, которые мы обсуждаем», — приводит слова Кронке, произнесённые в преддверии ежегодного собрания клуба, издание Daily Mirror.