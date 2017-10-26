Спортдир «Арсенала» Т: рассчитываем на качественную работу судей в матче с ЦСКА

Руководство тульского «Арсенала» рассчитывает на объективное судейство в матче 15-го тура чемпионата России с ЦСКА. Игра состоится в Туле 27 октября. Спортивный директор клуба Андрей Рудаков рассказал, что в городе перед этой встречей наблюдается большой ажиотаж.
«Мы получили огромное количество заявок на билеты со всей Тульской области. Приезд столь именитого соперника, участника Лига чемпионов, вызывает у тульских болельщиков огромный интерес. Команда также со всей серьёзностью готовится к игре, постараемся показать всё, на что способны. Конечно, рассчитываем на качественную работу судейской бригады во главе с Сергеем Лапочкиным, который назначен на этот матч. Надеемся на высокий уровень игры и соответствующие действия арбитров», — сказал Рудаков в интервью «Чемпионату».