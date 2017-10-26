Полузащитник «Челси» Канте готов вернуться на поле впервые с 7 октября

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте готов вернуться в состав команды после травмы. Француз получил повреждение 7 октября в матче квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года с Болгарией (1:0) и покинул поле уже на 34-й минуте. В ходе обследования выяснилось, что у 26-летнего игрока мышечная травма задней поверхности бедра.
«Нам нужно найти правильный момент, чтобы вернуть его в состав, но он готов», – цитирует главного тренера лондонского клуба Антонио Конте официальный «твиттер» «Челси»
28 октября «Челси» в 10-м туре АПЛ сыграет на выезде с «Борнмутом».
Канте из-за травмы пропустит около трёх недель