Экс-тренер киевского «Динамо»: Ярмоленко был худой, как глист, с техникой нелады

Бывший тренер киевского «Динамо» Анатолий Крощенко рассказал о своём опыте работы с экс-форвардом украинской команды Андреем Ярмоленко, ныне выступающим за дортмундскую «Боруссию», а также оценил уровень полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
«Ярмоленко не мой воспитанник, но мы его брали из Чернигова, когда я работал в школе. У Саши Лысенко, который вёл этот возраст, была очень хорошая группа. Зозуля и другие ребята, которые сейчас на слуху. А Ярмоленко был худой, как глиста, с техникой нелады. В состав не попадал, побыл меньше года – и тренер забрал его назад. Потом парень во второй лиге окреп, подрос и начал неплохо играть. Тогда его и вернули.
А что касается Зинченко, то смущает антропометрия. Трудно судить досконально, потому что я с ним не работал, но кажется, что его функциональные возможности ограничены. Но Зинченко молодой парень, потенциал у него есть. Однако способен ли он пробежать за игру больше 10 километров, что норма для серьёзных команд?" – цитирует Крощенко „Спорт-экспресс в Украине“.