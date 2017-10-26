Слуцкий: лучше принимать жёсткие решения по составу, чем оставаться без выбора

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о конкуренции в стане своей команды в преддверии домашнего матча 14-го тура Чемпионшипа с «Ноттингем Форест». Игра состоится 28 октября.
«У нас действительно сейчас есть конкуренция на каждой позиции. Положительная сторона монеты заключается в том, что конкуренция за место в составе — это действительно хорошо для тренера, а отрицательная сторона монеты, если вы, конечно, можете назвать её отрицательной, состоит в том, что нужно принимать сложные решения.
Однако принимать такие жёсткие решения лучше, чем оставаться без выбора. На каждой тренировке есть серьёзная конкуренция, потому что игроки знают, что путь в состав 11 игроков стартового состава — это хорошо тренироваться", — цитирует Слуцкого пресс-служба «Халл Сити».